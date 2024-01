Im Erdgeschoß wird es Räume für Events und private Feiern geben. In einem Auditorium will man künftig Livemusik, Comedy und Theater anbieten.

"The Hoxton" gehört zur Hospitality-Gruppe Ennismore, zu der unter anderem auch die "25-Hours"-Hotels gehören. Das erste "The Hoxton" eröffnete 2006 in London, Großbritannien. Inzwischen gibt es Ableger in ganz Europa und Nordamerika.