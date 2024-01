Wiener Ringstraße: Was Sie über die Prunkbauten noch nicht wussten

Eingezäunt

Die Ringstraße war ursprünglich ein militärisches Projekt, ebenso wie der rot-goldene Lanzettengitterzaun am Ring. Der Zaun von Volks-, Burggarten und dem Heldenplatz hat tiefe Fundamente und wurde in einem hohen Steinpodest verankert. So konnte ein Infanterist dahinter knien, schießen und bedeckt bleiben bei der Hofburg-Verteidigung.

