Neues Hotel mit Second-Hand-Möbelstücken eröffnete in Wien

Wien ist um ein neues Hotel reicher. Dieses befindet sich jedoch nicht so wie die meisten Hotels in der Innenstadt, sondern in der Brünnerstraße in Floridsdorf. Es handelt sich um das erste Hotel der jungen Öko-Hotelmarke greet, die in Frankreich und Deutschland bereits bekannt ist und vor allem von budget- und umweltbewussten Reisenden geschätzt wird. Denn mit dem Mix aus Second-Hand-Möbeln, nachhaltigen Materialien und ihrer Kreislauf-Philosophie ist jedes der Hotels zwar Teil des großen Ganzen, bleibt aber ein Unikat. Angesprochen wird eine umweltbewusste Zielgruppe. „Der Schwerpunkt unseres umweltfreundlichen Hotels liegt in der Überzeugung, dass gute Handlungen zu guten Gefühlen führen“, sagt Hoteldirektor Andre Tauchnitz.