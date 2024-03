Neuübernahme im Hotel Palais Hansen: Neues Kapitel für ein altes Haus

Weichen muss dafür die Rezeption , die aktuell im Eingangsbereich in den denkmalgeschützten Rundbögen untergebracht ist. Sie sollen für den Blick eintretender Gäste wieder geöffnet werden und die Rezeption dafür in die Lounge wandern.

Für den Wiener Gast wohl am auffälligsten: Noch mit Ende des Jahres wird die Zigarrenlounge im Palais und damit die letzte der Stadt geschlossen. Die Schließung scheint auch den Hotelchef wehmütig zu machen, was vor allem an den besonders treuen Stammgästen liegt, wie Wille sagt.

Wiener Weltausstellung: Die Weltausstellung 1873 bescherte Wien einen Boom an neuen Hotels. Man hoffte auf bis zu 20 Millionen Gäste, nie zuvor hatte die Stadt so viele Menschen beherbergt. Mit dem Palais Hansen steht eines der größten Gebäude, das im Zuge der Weltausstellung errichtet wurde, an der Prachtstraße. Gebaut wurde es nach den Plänen von Theophil Hansen , einem der wichtigsten Ringstraßenarchitekten

Schon jetzt bei den Wienern sehr beliebt: der Nachmittagsbesuch im Palais. Laut Wille sind 95 Prozent der Gäste Einheimische. Für sie soll die Lobby noch mehr zu einer Art Salon werden, in dem es aber auch zukünftig nach frischem Strudel riechen und Klaviermusik geben wird.

Das Restaurant Edvard kommt ohne Veränderungen aus. Mit Paul Gamauf hat man seit Oktober 2023 jedoch einen neuen Küchenchef, der die Aufgabe hat, einen Michelin-Stern zu verteidigen.

Start im Dezember 2025

Bereits im Juli werden die Arbeiten an den Zimmern beginnen, renoviert wird Etage für Etage. Wer für das neue Design verantwortlich zeichnen darf, soll bis Ende des Monats feststehen.

Wie viel Geld investiert wird, will man bei Minor Hotels nicht beziffern. Nur so viel: Man will länger in Wien bleiben und investiert mehrere Millionen. Der Bauplan: Die Zimmer sollen bis November umgebaut sein und die Arbeiten in der Lobby im ersten Quartal 2025 beginnen, um ab Dezember im neuen Palais Gäste begrüßen zu können.