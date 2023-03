Bald kein Kempinski mehr in Wien

"Wir beenden unseren Vertrag zum Ende des Jahres und somit zieht sich Kempinski aus Wien und dem Haus zurück", heißt es. Die Kempinski Group überprüfe als Teil ihrer Standard-Managementprozesse kontinuierlich ihre Standorte. Offensichtlich habe es nun nach 10 Jahren nicht mehr für einen Standort in Wien gereicht. Aber das Hotel soll neu und auch mit neuem Namen übernommen werden. Was mit dem von Falstaff und Michelin ausgezeichnetem Restaurant passieren werde, sei unklar.

Der Direktor von Wien Tourismus Norbert Kettner bedauert den Verlust in der Stadt: "Nicht nur im 150. Jubiläumsjahr der Wiener Weltausstellung spielt das im gleichen Jahr eröffnete Luxushotel im Palais Hansen eine besondere Rolle. Internationale Marken wie die Kempinski-Gruppe bringen vielfach Stammkunden-Klientel in die Destination, deren Austritt ist zweifelsohne bedauerlich." Man blicke jedoch mit Spannung auf die Ankündigung wer hier einziehen werden. Die Luxushotels werden nämlich nicht weniger, sondern mehr in der Stadt, heißt es. Derzeit verfüge die Stadt über 24 Luxushotel und das seien um zwei mehr also vor der Pandemie. Rund 60 Prozent des Betten-Angebots seien in der gehobenen Kategorie, also dem 4- bis 5-Stern-Bereich zuzuordnen. Der Anteil der 5-Stern-Betten mache etwa 12 Prozent aus.