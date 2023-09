Wiener Ärztekammer: "Handgreiflichkeiten" und "Putsch" in Sitzung

Der in der Wiener Ärztekammer tobende Krieg, der wegen des Finanzskandals rund um die kammereigene Firma Equip4Ordi begonnen hat, hat weiter an Fahrt aufgenommen. Die Kuriensitzung am Freitagabend dürfte vollkommen aus dem Ruder gelaufen sein.

Erik Randall Huber, Vizepräsident und Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte spricht von einem „Putschversuch“ und „Handgreiflichkeiten“ während der Sitzung. Dem KURIER liegt ein von mehreren Anwesenden unterschriebenes Gedächtnisprotokoll vor, das die Vorgänge bestätigt.

Mitarbeiter abgezogen

Demnach soll Huber kurz vor der Sitzung ein Schreiben von der Kammeramtsdirektorin erhalten haben, dass der Präsident, also Hubers Gegenspieler Johannes Steinhart, ihr eine Weisung erteilt habe, alle Mitarbeiter bis auf eine von der Kuriensitzung abzuziehen. Im Regelfall benötige man für eine Sitzung sechs bis acht Mitarbeiter.