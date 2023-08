Salzburgs Ärztekammer fordert Steinhart-Rücktritt

Steinhart wehrt sich

Steinhart selbst denkt nicht an Rücktritt. In einem Brief an seine Fraktionskollegen von der „Vereinigung“, der dem KURIER vorliegt, betont er: In Sachen Ermittlungen rund um die E4O sei die Lage „seit März unverändert“. Die Suppe sei „sehr dünn, und ich wurde bisher nicht einmal als Zeuge angefragt“. Nie habe er irgendwelche unkorrekten Weisungen erteilt, die Vorwürfe gegen ihn seien rein politisch motiviert, um ihn als Kammerpräsident loszuwerden.