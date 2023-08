Krieg in der Wiener Ärztekammer: Chefin des Ärztefunkdiensts gefeuert

Der Grund laut dem Schreiben: Abträgliche und öffentlich einsehbare Äußerungen in den sozialen Netzwerken, mit dem die renommierte Ärztin Ruf, Ehre und Ansehen des Ärztefunkdiensts und ihm nahestehender Personen geschädigt und verletzt habe. Zudem habe sie nachweislich falsche Tatsachen verbreitet.

Was war passiert: Zakarian, eine enge Vertraute von Kammerpräsident Johannes Steinhart aus dessen Fraktion „Vereinigung“, hatte am Sonntag auf ihrem privaten Facebook-Account eine (inzwischen gelöschte) „Fabel“ gepostet, bei der es sich für Kammer-Insider unmissverständlich um eine Schilderung der inneren Konflikte in der Kammer handelt. Samt unverhohlener Angriffe auf die Gegner Steinharts in dieser Auseinandersetzung.

Von einem „König der Löwen“ ist da die Rede, der nach „vielen Jahren erfolgreicher Herrschaft“ sein Königreich an die nächste Generation übergeben habe. Gemeint ist damit offensichtlich Steinhart, der mit seinem Aufstieg zum Kammerpräsidenten 2022 die Führung der Kurie der niedergelassenen Ärzte abgeben musste.

Diese fiel an einen „ gar nicht so jungen Löwen“, der jedoch „statt sich um das Wohl seiner Bevölkerung zu kümmern“ die Arbeit seines Vorgängers in Frage stellte und diesen bei allen schlecht machte.

Gemeint ist damit unzweifelhaft Vizepräsident Erik Randall Huber, der Steinhart als Kurienobmann nachfolgte. Er war es, der vor Monaten die möglichen Malversationen in der Equip4Ordi aufdeckte. Seit Monaten ermittelt die Staatsanwaltschaft, unter anderem wegen des Verdachts der Untreue. Auch Steinhart selbst ist als Beschuldigter geführt.

In Folge entbrannte ein erbitterter Streit zwischen dem Steinhart- und dem Huber-Lager um die mögliche Verantwortung des Präsidenten für die zahlreichen finanziellen Ungereimtheiten in dem Unternehmen, das in seiner Zeit als Kurienobmann gegründet wurde. Er ist längst zu einem Machtkampf um die Führung der Kammer geworden.

"Hassgetrieben"

Vor diesem Hintergrund sind auch die weiteren Ausführungen in der Fabel zu verstehen. Der „junge König“ – also Huber – habe seine eigentlichen Aufgaben vergessen, „hassgetrieben engagierte er Anwälte und gab das Geld für diese aus“.

In dieser (leicht infantilen) Tonart geht es weiter: Das „mächtige und erfolgreiche Königreich“ (die Wiener Ärztekammer) „verlor an Einfluss und Macht“. Letztlich habe sich der gar nicht so junge Löwe mit den Hyänen verbündet, um an der Macht zu bleiben.

Für Zakarian hätten die jüngsten Vorgänge zu einer „Schwächung der Kurie“ geführt, schildert sie dem KURIER die Motivation hinter ihrem merkwürdigen Posting.

Der Rauswurf mache sie fassungslos, schließlich habe sie viele Jahre am Aufbau des Ärztefunkdiensts mitgearbeitet. Sie sei bereits mit ihrer Anwältin in Kontakt, um rechtliche Schritte gegen ihre Entlassung zu ergreifen. Laut ihren Schilderungen seien ihre Kollegen im Ärztefunkdienst massiv empört und verunsichert. Der Ärztefunkdienst gehört organisatorisch zu Hubers Kurie der niedergelassenen Ärzte.