Wien: Wieder Verzögerungen auf der U6 im Morgenverkehr

Da eine Bremse blockierte und eine Garnitur der U-Bahn-Linie U6 zu rauchen begann, mussten zahlreiche Wiener am Weg in die Arbeit am Dienstag erneut Verzögerungen hinnehmen. Der Betrieb der U-Bahn war von 8.56 bis etwa 9.19 nur auf einem Gleis möglich.Es kam zu Verzögerungen auf der gesamten Linie.

Mittlerweile ist der Betrieb wieder auf beiden Gleisen möglich. Erst gestern musste wegen eines ähnlichen Defekts die Station Westbahnhof geräumt werden.