Bilanz: Essverbot in der U-Bahn schmeckt den Wienern

Auch Stadträtin Ulli Sima findet lobende Worte: „Mir geht es um Rücksichtnahme und ein Miteinander in den Öffis, jeder Fahrgast soll sich wohlfühlen und das Essverbot trägt dazu wesentlich bei. Wer will schon Pizzareste, Ketchup & Co. auf den Sitzen oder den Geruch einer Asia-Nudelpfanne im überfüllten U-Bahn-Zug?"

Duft-U-Bahn fiel durch

Das Essverbot war 2019 übrigens nicht die einzige Maßnahme, die zur Attraktivierung der Wiener Öffis beitragen sollte. Die forcierte Duft-U-Bahn fiel bei den Fahrgästen aber durch. Im Juli waren jeweils zwei Züge der Linien U1 und U6 parfümiert unterwegs.

Die Düfte - zur Auswahl standen vier Sorten - wurden über das Lüftungssystem in den Waggons verteilt, das einmonatige Pilotprojekt schlug laut Wiener Linien mit 5.000 Euro zu Buche. Am Ende sprachen sich von 37.000 Fahrgästen, die an einer Abstimmung darüber teilnahmen, 21.000 gegen beduftete U-Bahnen aus.