Duft-U-Bahn fällt durch: Wiener stimmen gegen Parfums in Waggons

Das Ergebnis der U-Bahn-Duft-Abstimmung ist da: Die Wiener haben sich gegen die Weiterführung des Pilotprojekts entschieden.

Bis 31. Juli konnte man in einem Online-Voting darüber abstimmen, ob parfümierte U-Bahnen in Wien zum Standard werden sollen. Und falls ja, wonach sie riechen sollen. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen sprachen sich die Teilnehmer dafür aus, dass sie in den Waggons künftig wieder ganz auf Parfum verzichten wollen.

Fast 37.000 Fahrgäste haben sich laut Wiener Linien an der Abstimmung beteiligt. Lange Zeit lagen Befürworter und Gegner mit 10.000 zu 11.000 Kopf an Kopf, am Ende habe die Mehrheit entschieden. 21.000 Teilnehmer sprachen sich demnach gegen beduftete U-Bahnen aus.

5.000 Euro für Pilotprojekt

Jeweils zwei Züge der Linien U1 und U6 waren seit Anfang Juli mit Duft unterwegs. Und zwar in vier verschiedenen Sorten: „Energize“ (Grüner Tee, Grapefruit und Zitrone), „Fresh White Tea“ (mit „leichten Holznoten“), „Happy Enjoy“ (Sandelholz und Moschus) und „Relax“ (Jasmin, Melone und Rose).

Die Parfums wurden über das Lüftungssystem in den Waggons verteilt. Das einmonatige Pilotprojekt schlug laut Wiener Linien mit 5.000 Euro zu Buche.

Sima: "Muss mit Antwort leben können"

„Mir geht es darum, dass sich die Fahrgäste in den Öffis wohlfühlen. Daher haben sie immer wieder die Möglichkeit, über verschiedene Maßnahmen abzustimmen“, sagt die zuständige Stadträtin Ulli Sima ( SPÖ). "Mir selbst haben die Düfte gut gefallen, daher habe ich auch dafür gestimmt", sagt sie im Gespräch mit dem KURIER.

Ob sie nun enttäuscht sei? "Nein, wenn man die Menschen etwas fragt, muss man mit der Antwort leben können." Ihr eigener Lieblingsduft war übrigens "Energize" - jener, für den auch die meisten anderen Befürworter gestimmt haben. "Ich bin da ganz im Mainstream", sagt Sima.