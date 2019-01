Essverbot in der U-Bahn, Tag eins: "Wenn ich hungrig bin, esse ich"

Auf den Anzeigetafeln in der Wiener U-Bahn steht es seit heute auf den Bahnsteigen aller Linien: " Essverbot beachten". Das Frühstück auf dem Weg zur Arbeit dürfte seit Dienstagvormittag für viele also nun nur noch aus einem Coffe to go bestehen. Getränke sind ja immer noch erlaubt. Eine junge Frau isst noch schnell eine Brezel am Bahnsteig, bevor sie in den Zug steigt, steckt sie das Gebäck aber weg.

In der U-Bahn selbst isst beim KURIER-Lokalaugenschein dann niemand, obwohl keine Kontrolleure zu sehen sind. Als eine Person mit einem Kipferl einsteigt, wird sie misstrauisch angesehen. Die meisten Fahrgäste verstehen das Verbot: "Es hat gestunken und man muss jetzt nicht mehr aufpassen, dass man sich in irgendetwas reinsetzt", sagt Martina K, Fahrgast in der U3. Sie fordert auch, dass die Nichteinhaltung des Essverbots bestraft werden soll: "So ist das ja auch, wenn ein Zigarettenstummel weggeworfen wird", sagt sie.