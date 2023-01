Wien: Weitere Opfer von falscher Beauty-Ärztin meldeten sich

Im Fall der falschen Beauty-Ärztin, die in der Vorwoche in Wien festgenommen und vom Landesgericht für Strafsachen gegen gelindere Mittel auf freien Fuß gesetzt wurde, haben sich nach Medienberichten etliche angeblich Geschädigte an die Behörden gewandt. "Es haben sich eine Vielzahl weiterer potenzieller Opfer gemeldet", sagte Nina Bussek, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, am Montag. Deren Angaben würden nun überprüft.

Indes steht fest, dass die Chefin des in der Innenstadt gelegenen Schönheitsinstituts - gegen ihre Schwester wird ebenfalls ermittelt -, in dem "leistbare Schönheit für jeden" versprochen wurde, gar keine ausgebildete Ärztin ist. Sie soll eigentlich gelernte Architektin sein und sich dann auf dem Fachgebiet der Kosmetik weitergebildet haben. Zu den strafrechtlich wider sie erhobenen Vorwürfen ist sie nicht geständig, wie ihr Verteidiger Rudolf Mayer auf APA-Anfrage erklärte.