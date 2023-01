Mann schoss vor Wiener Bim in die Luft und bedrohte Fahrgäste

Ein 31 Jahre alter Mann hat am Samstagvormittag in Wien-Hernals vor einer Straßenbahn mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschlossen und anschließend Fahrgäste bedroht. Er wurde von Beamten des Stadtpolizeikommandos Ottakring in der Bim festgenommen.

Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt, der Österreicher in eine Justizanstalt eingeliefert, berichtete die Polizei am Sonntag.