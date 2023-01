Tödliche Schusswaffeneinsätze der Polizei

29. August 2021

Ein 39-Jähriger Mann geht in Dornbirn mit einem Messer auf Polizisten los. Ein Beamter feuert zwei Schüsse ab. Der Mann wird tödlich getroffen und stirbt noch an Ort und Stelle. Die Beamten waren ursprünglich wegen Lärms zu dem Haus gerufen worden.

5. Jänner 2021

Eine 67-Jährige wird in der Auhofstraße in Wien-Hietzing durch einen Schuss aus einer Polizeidienstwaffe getötet. Die Pensionistin soll zunächst ihre Heimhilfe bedroht haben. Beim folgenden Polizeieinsatz greift die Frau Beamte mit einem Messer in der Hand an. Die Polizisten setzen daraufhin einen Taser ein und geben einen Schuss ab. Die Frau wird noch mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht, wo sie kurz danach verstirbt.