Wien-Wahl: Stimmabgabe bereits ab 14. September möglich

Am 11. Oktober wählt Wien. Die Corona-Pandemie stellt die Stadt dabei vor besondere Herausforderungen. Um entsprechende Vorkehrungen zu treffen, wurde nun ein umfangreiches Maßnahmenpaket geschnürt. Für Wahllokale werden - falls nötig - strikte Sicherheitsvorschriften gelten. Dass das Endergebnis später als sonst kommt, ist ebenfalls möglich. Auch ein eigener Stift wird empfohlen.

In den vergangenen Wochen hat ein unter anderem aus Juristen, Gesundheits- oder auch Logistikexperten bestehendes Team darüber nachgedacht, wie der Urnengang durchgeführt werden kann, erläuterten der zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) und die Leiterin der Magistratsabteilung 62 (Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten), Christine Bachofner, im Gespräch mit der APA. Das Ziel ist, dass alle dazu berechtigten Personen ihr Wahlrecht ausüben können und dass bestmöglicher Schutz vor dem Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus gewährt werde, hieß es.

Wahlvorschläge bis Mitte August

Als einer der erste Schritte wird in der heute, Donnerstag, stattfindenden Sitzung des Landtags eine Novelle der Gemeindewahlordnung beschlossen. Konkret wird der Stichtag mit 14. Juli festgelegt, das ist eine Vorverlegung um eine Woche. Die Frist für die Einreichung der Kandidatenlisten ("Wahlvorschläge") endet am 14. August für die Kreis- und Bezirkswahlvorschläge bzw. am 17. August für die Stadtwahlvorschläge ("Landeslisten").

Die Fristen werden damit an die Nationalratsordnung angeglichen - und es steht eine Woche mehr für die organisatorische Abwicklung der Wahlkartenausstellung zur Verfügung. Denn im Rathaus wird damit gerechnet, dass so viele Menschen wie noch nie sich für die Briefwahl entscheiden werden. Wie hoch der Anteil sein wird, darüber gibt es noch keine Schätzungen, ein massiver Anstieg wird aber auch die Auszählung zur Herausforderung machen.

Mehr Zeit für Auszählung

Aus diesem Grund wird eine weitere rechtliche Klarstellung erfolgen: Die Auszählung der Briefwahlstimmen muss nicht - wie derzeit noch vorgegeben - am Montag nach dem Wahltag abgeschlossen sein. Das vorläufige Endergebnis könnte somit auch erst am Dienstag vorliegen. Mehr Personal für die Auszählung in den Magistratischen Bezirksämtern wird es jedenfalls geben, beteuert man.

Auch wird nicht ganz ausgeschlossen, dass angesichts möglicher Sicherheitsbestimmungen bei der Auszählung auch das Ergebnis der im Wahllokal abgegeben Stimmen am Sonntag sich leicht verzögert. Dieses liegt üblicherweise um 20.00 Uhr vor. Wahlschluss ist in Wien einheitlich um 17.00 Uhr, das wird auch heuer nicht geändert.

Um den Andrang am Wahltag möglichst gering zu halten, wird die Stadt selbst verstärkt auf die Möglichkeit zur Briefwahl hinweisen. Zusätzlich können diejenigen, die nicht im Wahllokal wählen können, bereits ab 14.9. ihre Stimme am Magistratischen Bezirksamt abgeben, wie Czernohorszkys Sprecher Philipp Lindner auf Twitter ankündigte.