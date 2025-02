Warum sich ein Chinese in Wien Sorgen um die Demokratie macht

Sein Restaurant, wenige Schritte von der Endstation der U2 in der Seestadt entfernt, lockt mit natürlichen Zutaten: „Meine Frau hat die Speisekarte mit Bedacht zusammengestellt. Sie arbeitet als Pharmazeutin in einer TCM-Apotheke und legt bei uns großen Wert auf die Fünf-Elemente-Küche .“

Natürlich gibt es bei ihm auch knusprige Ente, gebratenen Reis und einiges andere, was man in seiner Heimat gerne isst. „Aber kein Glutamat“, betont Restaurantbesitzer Yang Liu . Weil Glutamat kennt man in seiner Heimat (Provinz Zheijang , südlich von Shanghai) gar nicht.

Ein Wiener Weltbürger

Sein Blick auf die Stadt und den 22. Bezirk ist interessant: Yiang Liu hat die ersten elf Jahre seines Lebens in Zheijang gelebt, dann bis zum Studium in Wien, dann zwei Jahre in London und drei Jahre als Manager der Wiener VAMED in Peking. Bevor sein erstes Kind zur Welt kam, standen seine Frau und er vor einer Weltkarte. Die Frage war am Ende: Singapur oder Wien? Man entschied sich für Europa.

Dass der am Technikum in Wien ausgebildete Techniker und Master für Wirtschaftsinformatik heute ein Restaurant in der Seestadt führt, verdankt er mehreren Mutmachern in Wien.