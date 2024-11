Die Seestadt Aspern wächst weiter

Der 27er aus Kagran wird den Bahnhof Aspern Nord mit der U2-Station schon viel früher erreichen: An neuen Gleisen wird längst gebaut, 2025 soll die erste Bim zunächst zum Bahnhof fahren.

Apropos: Die Verlängerung der Straßenbahnlinie 25 in die Seestadt lässt sich auf den Feldwegen auch schon erkennen. Auf ihn werden die Seestädter allerdings noch länger warten müssen. Auf Nachfrage des KURIER hieß es von den maßgeblich Verantwortlichen nicht sehr konkret: „In einigen Jahren.“

Geliebt und verachtet

Außen pfui, innen hui – so lassen sich die Ergebnisse einer aktuellen Bewohner-Befragung auf den Punkt bringen. Der Widerspruch könnte nicht viel größer sein. Während in Wien der Satz „In der Seestadt möchte ich nicht einmal begraben sein“ noch immer oft zu hören ist, zeigen sich 93 Prozent der Befragten „sehr zufrieden“ mit der eigenen Wohnung, auch mit der Infrastruktur (etliche Geschäfte ums Eck, Schulen, Kindergärten).

„Wir beobachten eine extrem hohe Identifikation mit dem Stadtteil“, attestiert die Studienautorin Cornelia Dlabaja, die in der Seestadt ihre Dissertation erarbeitet und auch beobachtet hat, „wie mein Kind die ersten Schritte gemacht hat“.

Bereits zum dritten Mal hat Dlabaya die Menschen in der Seestadt befragt. Dabei fällt auf, „dass mit dem Ausbau weiterer Quartiere auch die Zufriedenheit steigt“. Dass Auswärtige mehr Spott übrig haben, sei im Übrigen kein Alleinstellungsmerkmal der Seestadt, sondern viel mehr ein Phänomen der Stadtentwicklung an sich.

Karl Gasta, Stellvertreter des Bezirksvorstehers im 22. Bezirk (SPÖ), fordert die Skeptiker launig auf: „Setzen Sie sich einmal in die U2, und fahren Sie in die Seestadt. Nach nur 18 Minuten vom Praterstern werden Sie da sein, und am Ende werden auch Sie wissen, wovon die Leute hier reden.“

Im Vergleich mit anderen Stadtentwicklungsgebieten in Wien fällt auf, dass in den vergangenen zehn Jahren unzählige Gassenlokale und Geschäfte eröffnet haben. Weitaus weniger erfreulich ist die Situation der Sportplätze in der Seestadt.