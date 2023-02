Corona-Beratungen in Wien: Masken bleiben bis mindestens 28. Februar

Die Bundesregierung hat am Mittwoch das Ende aller Corona-Maßnahmen angekündigt: In einem ersten Schritt fällt die Maskenpflicht in vulnerablen Bereichen wie Spitälern und Pflegeheimen mit 30. April. In der zweiten Etappe sollen am 30. Juni österreichweit dann alle Maßnahmen (Maskenpflicht, Freitesten, Impfzentren, u.a.) fallen. Tests und Impfungen soll es weiterhin in Ordinationen und anderen Gesundheitseinrichtungen geben.

Wien hat in der Vergangenheit bereits mehrfach strengere Regeln fortgesetzt sowie Lockerungen nicht mitgetragen. Die im Rest des Landes bereits im Oktober 2022 ausgelaufene Verordnung zur Maskenpflicht gilt in den Öffis und Apotheken noch bis mindestens 28. Februar. Dasselbe gilt für die Testpflicht beim Besuch von Spitälern, sagt ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) zum KURIER.

Eigene Beratungen mit Experten

Morgen Donnerstag wird eine Online-Sitzung mit den Landesgesundheitsreferenten und Gesundheitsminister Johannes Rauch stattfinden. Zu klären sei unter anderem, ob und wie das Testangebot fortgeführt wird. Danach will Wien in den kommenden zwei Wochen mit seinem eigenen Expertengremium über den weiteren Weg beraten.