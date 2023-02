Am 30. Juni endet die Pandemie: Wie aus Corona eine normale Krankheit wird

Erinnern Sie sich noch? Am 25. Februar 2020 wurden die ersten zwei Corona-Infektionen in Österreich registriert. Am 11. März 2020 erklärte die WHO die Epidemie zur Pandemie. Und am Freitag, den 13. März 2020 erklärte der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz, dass sich das Land ab Montag, den 16. März 2020 in einem Lockdown befinden würde. Dem sollten mehrere folgen, der letzte zur Jahreswende 2021/2022.

5,78 Millionen Corona-Infektionen hat es seither in Österreich gegeben, und mehr als 21.000 Menschen sind bislang an der Infektion gestorben.

Inzwischen ist die Immunität gegen das Virus in der Bevölkerung aufgrund einer Mischung aus Impfungen und Infektionen so ausgeprägt, dass die Gesundheitspolitik Corona-Infektionen wie eine normale Krankheit behandeln kann. Vier Impfungen plus eine Infektion gelten als der bestmögliche Schutz. Auch gibt es inzwischen Medikamente, die der Krankheit die ärgsten Spitzen nehmen sollten.

Die Gefahr, dass das Gesundheitssystem kollabiert und Infizierte aufgrund von Überlastung nicht behandelt werden können, ist gebannt. Das veranlasst die Bundesregierung, die Pandemie offiziell als beendet zu erklären und Covid-Infektionen wie andere Krankheiten zu behandeln.