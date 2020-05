Mit eCards nicht erbrachte Leistungen verrechnet

Die Idee kam dem Arzt, als ein Patient seine eCard in der Ordination vergaß. Das machte Dr. P. fortan zur Gewohnheit und lagerte rund 100 eCards in seiner Praxis in der Wiener Mariahilfer Straße. So konnte er die Plastikkarte jederzeit in das Lesegerät stecken, auch wenn der Patient nicht im Wartezimmer saß, und der Krankenkasse nicht erbrachte Leistungen verrechnen.

Die Staatsanwältin lastet dem praktischen Arzt einen durch jahrelangen gewerbsmäßigen Betrug angerichteten Schaden von mehr als 700.000 Euro an. Der gebürtige Iraner (Verteidigung Alexia Stuefer) ist entrüstet: „700.000 Euro? Ein Wahnsinn! Es waren maximal 50.000 Euro. Oder vielleicht ein bisschen darüber.“

Wobei er die Verantwortung sogleich auf seine Ordinationshilfen abschiebt: „Ich bin in meinem Behandlungszimmer und habe mit den eCards nichts zu tun, das machen die Angestellten.“

Mittlerweile hat der Arzt Berufsverbot, seine Praxis ist geschlossen. Bis Ende 2011 betrieb Dr. P. – der davor Abteilungsvorstand für Intensivmedizin in einem Krankenhaus war – eine Ordination für drogenabhängige Patienten. Durch seinen Ruf, beim Verschreiben von Ersatzdrogen und zusätzlich von Beruhigungsmitteln nicht so kritisch zu sein, hatte er regen Zulauf aus der Szene am Karlsplatz. Immerhin entdeckte man bei einer Kontrolle 2500 gehortete Suchtgifttabletten, die in einer Schatulle bereitlagen. Laut P. bloß abgelaufene Ärztemuster, die er wegzuwerfen vergessen habe.