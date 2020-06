Tod eines 20-Jährigen: "Weihnachten gibt es nicht mehr"

Wurden Phemiton und Methadon, das nur Heroinsüchtige erhalten, verwechselt? Dem Fall wurde trotz Dringen der Familie wenig Beachtung geschenkt – es ging "nur" um einen Drogentoten. Als der Arzt jetzt in Zeitungsberichten auftauchte, beschloss Tims Mutter, den Tod ihres Sohnes neu aufzurollen. Am Wochenende nahm sie Kontakt mit der Polizei auf. "Das bin ich Tim schuldig. In der Praxis des Doktors hat eine Ordinationshilfe zu mir gesagt, dass die Patienten mündig genug sind und wissen, was sie benötigen."

Auf KURIER-Anfrage verwies der Ex-Primar zunächst auf seinen Anwalt Hermann Heller. Dann sprach er aber doch: "Mir ging sein Tod auch zu Herzen, aber wer weiß, was er getan hat, vielleicht hat er eine Drogenparty am Abend gemacht? Er kam in meine Ordination mit einer Rezeptkopie von einem anderen Arzt und deshalb habe ich ihm Methadon verschrieben." Dass das Proksch-Institut keine Heroinsucht erkannt habe, erklärt der Mediziner wie folgt: "Ich bringe das eben aus den Hinterköpfen hervor."

Am Donnerstag will sein Rechtsanwalt mit vier Magistratsabteilungen eine Begehung der Praxis abhalten. Danach könnte die Arztpraxis wieder öffnen.