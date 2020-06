Millionenschaden durch Ex-Primar?

Bei der Staats­anwaltschaft liegt auch noch eine Sachverhaltsdarstellung, bei der es um mögliche fahrlässige Tötung geht. Der KURIER hatte damals einen Fall aufgedeckt, bei dem ein junger Drogensüchtiger starb. Tim V., 20, war in der Ordination von Parsian und wenig später war er tot. Der Mediziner gab zu, nur aufgrund eines kopierten Rezeptzettels Methadon verschrieben zu haben. Kurz nach dem Besuch war Tim V. tot – gestorben an einer Überdosis. Ob es auch hier eine Anklage gibt, wird sich in den kommenden Wochen entscheiden, heißt es bei der Staatsanwaltschaft.