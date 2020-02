Wien: Polizeischüler unter Vergewaltigungsverdacht

Ein 26-jähriger Polizeischüler wurde in der Nacht auf heute wegen mutmaßlicher Vergewaltigung einer jungen Kollegin in der Marokkanerkaserne festgenommen. Die Polizei stürmte seine Wohnung in Währing und nahm ihn gegen 3 Uhr Früh fest.

Die Tat soll sich laut KURIER-Informationen am Donnerstag im polizeilichen Grundausbildungszentrum ereignet haben. In Polizeikreisen wird der Fall gegenüber dem KURIER bestätigt und betont, dass man sofort gehandelt habe, bei so einem Verdacht gebe es kein Pardon. Sowohl das 22-jährige Opfer, als auch Polizeischülerinnen und Polizeischüler der Ausbildungsklasse werden vom psychologischen Dienst des Innenministeriums betreut.

Der mutmaßliche Täter schweigt sich zur Tat aus. Die Staatsanwaltschaft Wien hat bereits die Untersuchungshaft verhängt, die Wiener Polizei den Vorfall auch offiziell bestätigt.