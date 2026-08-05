Angriff auf „Pro-Palästina“-Demonstranten: Polizei ermittelt

Nach einem Angriff auf einen Demonstranten eines „palästinensischen Solidaritätscamp“ im Sigmund-Freud-Park in Wien ermittelt die Polizei. Ein 62-jähriger Mann wurde am Dienstagvormittag von drei unbekannten Tätern attackiert.

Laut Polizei wurde das Opfer von hinten mit einem Schlagstock angegriffen. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.