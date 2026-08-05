Angriff auf „Pro-Palästina“-Demonstranten: Polizei ermittelt
Zusammenfassung
- 62-jähriger Demonstrant im Sigmund-Freud-Park attackiert.
- Drei Unbekannte schlugen laut Polizei mit einem Schlagstock zu.
- Polizei ermittelt, Staatsschutz informiert.
Nach einem Angriff auf einen Demonstranten eines „palästinensischen Solidaritätscamp“ im Sigmund-Freud-Park in Wien ermittelt die Polizei. Ein 62-jähriger Mann wurde am Dienstagvormittag von drei unbekannten Tätern attackiert.
Laut Polizei wurde das Opfer von hinten mit einem Schlagstock angegriffen. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.
Bei den Tätern soll es sich um dunkel gekleidete, männliche Personen gehandelt haben. Sie flüchteten in Richtung Universitätsstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.
Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Motiv der Tat laufen. Das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung wurde über den Vorfall informiert.
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