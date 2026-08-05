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Helene Fischer wurde in Wien eine ganz besondere Ehre zuteil
Schlagersängerin Helene Fischer hat einen außergewöhnlichen Karriereschritt geschafft.
Bevor Schlagerkönigin Helene Fischer die Bühne im Wiener Ernst-Happel-Stadion betrat, wurde ihr noch eine ganz besondere Ehre zuteil, wie jetzt bekannt wurde. Denn das Team von Universal Music überreichte ihr 50-fach-Platin für ihre Alben aus 20 Jahren Musikkarriere.
Und ihre steile Karriere setzt sich fort, denn da ihr Konzert beim Ski-Opening in Schladming am 11. Dezember innerhalb weniger Minuten ausverkauft war, wurde ein Zusatzkonzert für den 12. Dezember eingeschoben.
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