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Austropromis

Helene Fischer wurde in Wien eine ganz besondere Ehre zuteil

Schlagersängerin Helene Fischer hat einen außergewöhnlichen Karriereschritt geschafft.
05.08.2026, 16:15

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Fünf Personen stehen vor einer Wand mit Helene Fischer-Foto

Bevor Schlagerkönigin Helene Fischer die Bühne im Wiener Ernst-Happel-Stadion betrat, wurde ihr noch eine ganz besondere Ehre zuteil, wie jetzt bekannt wurde. Denn das Team von Universal Music überreichte ihr 50-fach-Platin für ihre Alben aus 20 Jahren Musikkarriere.

Helene Fischer: Körperkultur für Fortgeschrittene

Und ihre steile Karriere setzt sich fort, denn da ihr Konzert beim Ski-Opening in Schladming am 11. Dezember innerhalb weniger Minuten ausverkauft war, wurde ein Zusatzkonzert für den 12. Dezember eingeschoben.

Pop Helene Fischer Wien Schladming
kurier.at, SW  | 

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