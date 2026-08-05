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Inland

Ruck-Nachfolgerin: „Es wurde Vertrauen verspielt“

Die neue Präsidentin der Wiener Wirtschaftskammer, Margarete Kriz-Zwittkovits, kündigt umfassende Reformen an. Dazu gehört auch ein Verhaltenskodex.
Josef Gebhard
05.08.2026, 16:25

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++ HANDOUT ++ KRIZ-ZWITTKOVITS ZUR PRÄSIDENTIN DER WIRTSCHAFTSKAMMER WIEN DESIGNIERT

Knapp eine Woche nach dem unfreiwilligen Abgang von Wiens Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck meldet sich nun seine Nachfolgerin Margarete Kriz-Zwittkovits erstmals ausführlicher via Videobotschaft zu Wort.  Die 67-Jährige wurde am Mittwoch offiziell als neue Präsidentin angelobt. 

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Ruck musste seinen Posten räumen, nachdem Aufzeichnungen von vertraulichen Gesprächen bekannt geworden waren. Darin sprach Ruck freimütig über Postenschacher und  Interventionen bei der Stadtregierung, aber auch sehr despektierlich über Parteikollegen und Frauen. Noch vor seinem Rücktritt hatte ihn die ÖVP aus der Partei ausgeschlossen. 

Die Vorgänge hätten der Kammer geschadet, räumt  Kriz-Zwittkovits ein. „Es wurde Vertrauen verspielt, Menschen enttäuscht und ein gesellschaftliches Bild gezeichnet, für das weder die Wirtschaftskammer noch ich stehen“. 

Verhaltenskodex

Als erste Amtshandlung habe sie angewiesen, dass in der Kammer umgehend ein Verhaltenskodex erarbeitet wird, denn „ich verstehe bei Gleichstellung und Frauenrechten wenig Spaß. Wir leben im Jahr 2026“.

Ähnlich wie Martha Schultz, die im Herbst den über eine Gehälter-Affäre gestolperten WKO-Präsidenten Harald Mahrer beerbte, verspricht auch Kriz-Zwittkovits umfassende Reformen in der Kammer. „Wir können nicht von der Politik Reformen fordern und selbst nicht mitmachen. Das wäre nicht glaubwürdig. Es ist daher völlig klar, dass ich gemeinsam mit Martha Schultz den Reformkurs entschlossen weitergehen werde.“ 

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Man habe die größte Beitragssenkung (Kammerumlage 2) aller Länder beschlossen und werde nun weiter an Reformen arbeiten und das Angebot der Kammer ausbauen. „Wir werden unsere Effizienz steigern und unser Serviceangebot ausbauen. Persönlich vor Ort und im digitalen Raum. Damit die Unternehmen uns spüren und sehen, dass wir Services haben, auf die sie jederzeit zugreifen können“, betont Kriz-Zwittkovits.

Wirtschaftskammer Österreich Wien
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