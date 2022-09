Wien plant Energiesparen auf Sparflamme

Gleich vorweg: ├ťbers Eis hat man sich noch nicht getraut. Ob der Riesen-Eislaufplatz des Wiener Eistraums auch heuer wieder vor dem Rathaus aufgebaut wird, hat die Stadt noch nicht entschieden. Ansonsten aber steht er, der Energiesparplan der Stadt Wien, der nach dem Lieferstopp von russischem Gas und der drohenden Energieknappheit die vergangenen drei Monate ausgearbeitet wurde.

Per Aussendung gaben am Montag B├╝rgermeister Michael Ludwig und Finanzstadtrat Peter Hanke (beide SP├ľ) die geplanten Schritte bekannt. Was auf den ersten Blick auff├Ąllt: Viele der darin aufgelisteten Ma├čnahmen sind keineswegs neu, sondern wurden bereits lange Zeit vor dem Ausbruch der aktuellen Energiekrise in die Wege geleitet. So etwa die bereits seit einigen Jahren laufende Umstellung auf LED-Lampen bei der Stra├čenbeleuchtung.