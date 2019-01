Wiener Eistraum: Erster Abfahrtslauf vor dem Rathaus

Bis 22 Uhr durfte man Freitagabend kostenlos eislaufen. Dafür strömten „Tausende“ (genauere Zahlen muss das Stadt Wien Marketing erst erheben) auf den Rathausplatz. Viele standen lange Schlange für eine der Zählkarten. Wer seine Habseligkeiten in einem Kästchen verstauen wollte, brauchte Glück. „Wir sind jetzt eine Stunde angestanden“, erzählen Marina (21) und Claudine (22), die erst um 20.15 Uhr das erste Mal aufs Eis gelangten. Aber: Was tut man nicht alles, um bei den ersten zu sein, die den Sky Rink in Wien befahren.