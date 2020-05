Drogen, Geld und Ehre als Mord-Motiv

Der erste Mord des Jahres in Wien dürfte geklärt sein: Am 4. Jänner fanden fünf Jugendliche eine männliche Leiche in einem Skaterpark in Wien-Meidling in der Nähe der U-Bahn-Station Längenfeldgasse. Nun wurden drei Tschetschenen festgenommen. Der mutmaßliche Haupttäter, der 46-jährige Bislan V., soll sein Opfer erst mit einem Schal gewürgt und ihm dann mit einem spitzen Gegenstand mehrfach in den Bauch gestochen haben. Die Tatwaffe, vermutlich ein Messer, konnte noch nicht sicher gestellt werden – wahrscheinlich hat es der Täter im nahen Wienfluss entsorgt.