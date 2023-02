Wien-Margareten: Messerattacke in Wohnung

Wohl aus Eifersucht hat der Ex-Freund einer 38-Jährigen am Montag ihren neuen Lebensgefährten in deren Wohnung in Wien-Margareten mit einem Messer attackiert und leicht am Rücken verletzt. Nach der Tat beschädigte der 28-Jährige noch den Fernseher und flüchtete. Nach ihm wurde laut Polizei am Dienstag intensiv gefahndet.