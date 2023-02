Polizei schnappte CBD-Räuber in Wien-Donaustadt

Am Donnerstag gegen 21.45 Uhr kam ein 30-Jähriger in die Polizeiinspektion Wagramer Straße und gab an, soeben beraubt worden zu sein. Laut den Angaben des Opfers wartete er im Zuge eines Auslieferungsauftrages von CBD in einem Hof auf den Kunden. Dabei soll ihn ein vermummter Mann mit einem Messer bedroht und das CBD geraubt haben. Ob als Cannabis-Blüten oder Öl ist unbekannt.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, Ermittlungsbereich Raub, übernahm in weiterer Folge die Ermittlungen. Den Kriminalisten gelang es nur kurze Zeit nach der Tat die Spur zu einem 25-jährigen österreichischen Staatsbürger aufzunehmen. Gegen 23 Uhr wurde der Tatverdächtige in seiner Wohnung angehalten.

Räuber gab Cannabis zurück

Der Mann zeigte sich geständig und händigte das geraubte CBD aus. Dieses und auch die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurden sichergestellt. Der 25-Jährige wurde nach der Vernehmung auf freiem Fuß angezeigt.