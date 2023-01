Zeuge wollte mit Cannabis ins Wiener Landesgericht

Zu einem skurrilen Zwischenfall ist es am Montag am Wiener Landesgericht f├╝r Strafsachen gekommen. Ein Mann, der als Zeuge in einem Raubprozess geladen war, wollte das Gericht mit einem Packerl Cannabis betreten. Er flog allerdings bei der Sicherheitsschleuse auf und musste sein "Gras" abgeben. Die Security-Mitarbeiter verst├Ąndigten die Polizei, der Mann wurde erkennungsdienstlich behandelt, die im Suchtmittelgesetz vorgesehenen Schritte eingeleitet.