Wien-Krimi: Ein toter Star-Anwalt und pikante Daten

Am Wochenende wurde im Dehnepark ein Mann tot aufgefunden. Er war in der Nähe des Silbersees beim Joggen zusammengebrochen – natürlich dürfte sein Tod aber wohl nicht gewesen sein. „Der Tote hatte so einen Zettel in der Hand, auf dem ist ein X drauf. Ich glaube kaum, dass er den selbst so hergelegt hat, als er umgefallen ist“, teilte eine Spaziergängerin der Polizei bei einem Notruf mit.

Besucher des Dehneparks müssen ihr Ausflugsziel künftig aber nicht aus Angst meiden. Der Mord hat nämlich nicht kürzlich stattgefunden, sondern wird gar erst in der Zukunft, nämlich im Jahr 2028, verübt. Denn der Tod des Star-Anwalts Stefan Huss markiert den Anfang des neuen Romans „Jagd im Wiener Netz“ von KURIER-Redakteurin Barbara Wimmer.