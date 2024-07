Monorail und Autobahn zum Karlsplatz: Wiens nie gebaute Großprojekte

Der Grundstein des heutigen Wiens wurde vor dem Jahr 1870 gelegt. Kaiser Franz Joseph ließ die Stadtmauern und den Linienwall (im Bereich des heutigen Gürtels) abbauen, da sich die Bevölkerung in kurzer Zeit vervierfachte. Außerdem sollte die Donau reguliert werden, um Hochwasser-Katastrophen zu verhindern.

Schon der Bau der Ringstraße ähnelte eher einem Monopoly -Spiel. Gebäude wurden mehrfach hin und hergeschoben und in letzter Sekunde tauschten noch Rathaus und Stadtpark ihre Plätze. Der Kaiser hatte nämlich Befürchtungen, dass das Volk wie 1848 noch einmal rebellieren könnte.

Der Monorail-Plan: die Alwegbahn in der Mariahilfer Straße.

Zunächst sollte der Donaustrom dorthin verlegt werden, wo heute die Alte Donau ist. Damit gäbe es vermutlich kein Transdanubien in seiner heutigen Form, der Fluß würde außerhalb der Stadt fließen und die Wiener hätten vielleicht keine so innige Beziehung zu ihm.

Es gab jedoch auch frühe Bestrebungen, Wien unmittelbarer mit dem Wasser zu verknüpfen - so sollte der jetzige Donaukanal das Hauptflussbett werden. Damit hätte die Innenstadt wohl eine zusätzliche Attraktion.

Allerdings hätte das Rekordhochwasser 2013 vermutlich Teile der inneren Bezirke überflutet, was man eigentlich mit der Regulierung vermeiden wollte. Deshalb wurde eine weitere Variante geplant und die Donau dafür in den Prater verlegt. Doch das scheiterte am Kaiser, der seine Jagdgründe nicht hergeben wollte.

Somit gewann am Ende jene Version, die es heute gibt und die die Stadt in einen größeren und einen kleineren Bereich aufteilt. Es ermöglichte die Entwicklung der Bezirke Floridsdorf und Donaustadt, die zunächst als Slums und Mülldeponien dienten, später als landwirtschaftliche Nutzflächen. Und schlussendlich ermöglichte diese Trassenwahl den späteren Bau der Donauinsel.