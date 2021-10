Wien-Rede: ÖVP-Chef Blümel will „raus aus der Twitter-Blase“

Der Ort, an den Wiens ÖVP-Chef Gernot Blümel am heutigen Mittwoch lädt, ist symbolträchtig: Blümel hält seine „Wien-Rede“ im Schottenstift, jenem Platz, an dem sich die ÖVP im Jahr 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg (neu) gründete.

Der Ort lässt auch erahnen, was die Besucher erwarten soll: Blümel will „keine Show, kein Entertainment“ liefern, ist tags zuvor aus der ÖVP zu vernehmen. Der studierte Philosoph will vielmehr eine Art Grundsatzrede halten. Prominenter Gast: Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel.

Worum es gehen soll? Um einen „Appell gegen die rote Selbstzufriedenheit in Wien“, um die „Selbstverständlichkeit als Ausfluss aus dieser Selbstzufriedenheit“, und um „die Gefahr, den erreichten Wohlstand zu verlieren“.