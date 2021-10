Nach Ablöse-Gerücht: Blümel plant große "Wien-Rede" am 20. Oktober

Es blieb bei Gerüchten. Bis heute ist Nehammer Wiener ÖAAB-Obmann und Bezirksparteichef in Hietzing, sonst tritt er politisch in der Stadt aber kaum in Erscheinung.

Auch beim JVP-Landestag gab es bald Entwarnung: Blümel hatte sich nur verspätet. Immerhin hatte er am Samstag noch andere Verpflichtungen. Die Regierung verhandelte die Steuerreform.

Eine Grundsatzrede

Auch inhaltlich will Blümel bald groß in Wien auftreten: Aus ÖVP-Kreisen ist zu hören, dass Blümel am 20. Oktober eine Wiener Grundsatzrede halten wird. Inhalte sind noch keine bekannt. Man wolle aber "ein Jahr nach der Wien-Wahl die Pfeiler für die politische Schwerpunktsetzung" der ÖVP in Wien einschlagen, heißt es.