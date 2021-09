Teststrategie in Alpbach: Tirol half nicht, Wien musste einspringen

„Wir mussten dann schnell handeln“, heißt es beim Forum. Man entschied sich zu einem eher ungewöhnlichen Schritt – und fragte im immerhin 450 Kilometer entfernten Wien nach: In einem Brief an die SPÖ-Stadträte Peter Hacker (Gesundheit) und Peter Hanke (Finanzen) bat man die Stadt, dem Forum aus der Patsche zu helfen.

„Leider“ habe man in Tirol „keinen Partner gefunden“, heißt es in dem von Forumspräsident Andreas Treichl unterzeichneten Brief.

Da man „das Engagement und den Erfolg der Stadt in der Bekämpfung der Pandemie am eigenen Leib“ miterlebt habe, wäre es „eine Ehre“, wenn die Stadt die Antigen- und PCR-Testungen beim Forum durchführe. Die Stadt Wien sagte zu und organisierte kostenlose PCR-Tests vor Ort.

Schlechte Kommunikation

Warum aber war es nicht möglich, auf die Tiroler Infrastruktur zuzugreifen? „Da hat etwas in der Kommunikation nicht funktioniert. Das Forum ist nicht direkt, sondern über Dritte an uns herangetreten“, sagt Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Corona-Einsatzstabes.

Er stellt aber klar: „Wir können nicht für private Veranstalter kostenlose Tests durchführen. Dann müssten wir das für jeden anderen auch machen.“ Inzwischen heiße es aber vom Forum, dass es nur um eine Kooperation bei der Abwicklung gegangen wäre, so Rizzoli zum Missverständnis in der Kommunikation.

Die Organisatoren des Forums zogen am Ende positiv Bilanz. Nachdem man zu Beginn das eigene Konzept nicht ganz so ernst genommen hatte und sich ein Cluster mit vier positiven Fällen und rund 40 K2-Personen bildete, testete man dann umso strenger. Letztendlich gab es nur sieben Corona-Fälle.