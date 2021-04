Die „Zeit!Raum“-Vereine machen Kinder- und Jugendarbeit. Obfrau in Wien und im österreichweiten Verein ist Elfriede Novak, rote Bezirksrätin in Penzing. Geschäftsführer des österreichweiten Vereins ist Reinhold Eckhardt: Er hat auch bei den Kinderfreunden mehrere Funktionen.

Der Wiener Verein hat laut ÖVP über seinen Jugendtreff in der Polgarstraße im Sommer eine Reise für Jugendliche an den Faaker See organisiert. Gefördert worden sei sie vom 22. Bezirk, dessen Vorsteher SPÖ-Mann Ernst Nevrivy ist.

Die Jugendlichen hätten ausgerechnet in einem Kinderfreunde-Hotel genächtigt, so die ÖVP. Das sei pikant, weil Eckhardt Geschäftsführer dieses Hotels ist. Für die ÖVP heißt das: Nevrivy finanziere aus Bezirksgeld über „Zeit!Raum Wien“ eine SPÖ-Vorfeldorganisation.

47 Fragen an Wiederkehr

Auch Eckhard soll profitieren – und zwar über die Essensversorgung von Kindergärten: „Zeit!Raum Österreich“ ist Eigentümer des Kindergartenbetreibers „Fun & Care“. Geschäftsführer ist auch dort Eckhardt.

Und nicht nur dort: Er führt auch die Geschäfte jener Firma, die die vier „Fun & Care“-Kindergärten in Wien mit Essen beliefert: der Culina Sana GmbH. Eckhard beschäftige über öffentlich geförderte Kindergärten sein eigenes Unternehmen, so die ÖVP.