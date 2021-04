Gericht kippt Ausschreibung des Wiener Rathauses: Siemens bevorzugt?

Die ÖVP Wien kritisiert Interessenskonflikte infolge personeller Verstrickungen zwischen der Stadt Wien und Siemens: „Dass die rote Freunderlwirtschaft in Wien weiter blüht und gedeiht, ist schlicht und einfach ein Skandal“, sagt ÖVP-Klubchef Markus Wölbitsch zum KURIER.

Das Unternehmen betonte in einer Stellungnahme in profil und ZiB, dass Wehsely keine Kunden in Österreich betreue, sondern nur im Ausland. Vonseiten des Gesundheitsverbundes, für den Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) politisch verantwortlich ist, heißt es: „Wir werden ein neues Verfahren unter Berücksichtigung der vom zuständigen Gericht formulierten Kritikpunkte in die Wege leiten.“ Man weise Andeutungen, dass Verfahren in irgendeiner Weise von parteipolitischen Überlegungen beeinflusst sein könnten, jedoch „aufs Schärfste zurück“.