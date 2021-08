Generationenwechsel bei der Wiener ÖVP: Polit-Urgestein Tiller geht

Die Frage, ob irgendjemand aus dem Schatten von Urgestein Tiller treten könne, ist hingegen spätestens seit dem traditionellen Neustifter Kirtag am vergangenen Wochenende beantwortet: Zumindest an der Anzahl der geschüttelten Hände war zwischen Alt- und Neo-Bezirksvorsteher kein Unterschied im Bekanntheitsgrad zu erkennen.

Tiller war es auch, der den Bezirk im Jahr 1978 der SPÖ abgeluchst hat. Döbling gilt seither – neben der Inneren Stadt – als ÖVP-Hochburg. Im Jahr 2005 wählten mehr als 40 Prozent die ÖVP bei den Bezirksvertretungswahlen, 2020 waren es immer noch 37 Prozent.

15.000 Ehrungen

Übrigens: Da Tiller mit seiner Frau Hannelore bereits seit 60 Jahren verheiratet ist, bekam er im Sommer das Ehrengeschenk der Stadt Wien überreicht. Dieses wird traditionell vom Bezirksvorsteher überbracht – in diesem Fall also von seinem Nachfolger Daniel Resch.

Damit wurde Tiller ein ziemlicher Perspektivenwechsel zuteil: Immerhin hat er in seiner Karriere selbst rund 15.000 Ehrungen überreicht. Knapp dran an dieser Zahl dürfte auch ein anderer Bezirksvorsteher sein: Erich Hohenberger (SPÖ) hält in der Landstraße schon fast so lange durch wie Tiller: Hohenberger ist seit 32 Jahren Bezirkschef.

Übergabe bei der JVP

Zu einem Führungswechsel kommt es im Herbst auch bei der Jungen ÖVP: Nico Marchetti übergibt sein Amt als Wiener JVP-Chef an Harald Zierfuß, der derzeit bereits sein Stellvertreter ist. Marchetti, geboren 1990, hat das Amt seit sechs Jahren inne – am 2. Oktober erfolgt die offizielle Wahl des zehn Jahre jüngeren Zierfuß.