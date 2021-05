Gemeinderat: FPÖ gegen „Corona-Schikane“, Grüne für mehr Lollipop-Tests

Seine Fraktion stellt die anschließende Aktuelle Stunde unter das Motto „Keine Corona-Schikanen und Zugangsbeschränkungen“. Mit Anträgen zu einem Aus der Maskenpflicht für Schüler und der Forderung nach finanziellen Belohnungen für Mitarbeiter der kritischen Infrastruktur für ihre Leistungen in der Krise setzt sie noch eines drauf.

Geld für Psychotherapie

Ein Mehr an Corona-Vorkehrungen verlangen die Grünen: Im Unterschied zu den Schulen würden in Kindergärten keine regelmäßigen Corona-Tests durchgeführt, heißt es in einem Antrag der Gemeinderäte Julia Malle, Felix Stadler und Barbara Huemer.

Diese „testfreie Zone“ sei nicht nachvollziehbar, die Stadt müsse für die Kindergärten genügend Lollipop-Tests zur Verfügung stellen.