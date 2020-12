Wien in den Startlöchern: Experiment Massentest kann beginnen

Das Interesse an den Corona-Massentests ist groß. Wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) Donnerstagfrüh bekannt gab, meldeten sich in den ersten 32 Stunden bereits 100.000 Personen an. Und das, obwohl die dafür installierte Online-Plattform www.oesterreich-testet.at am Mittwochnachmittag wegen der Gefahr eines Datenlecks vorübergehend offline genommen werden musste.

In Wien kann man sich von morgen, Freitag, bis 13. Dezember an drei Standorten testen lassen. Den kleinsten davon - die Wiener Stadthalle - präsentierten Anschober, Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Donnerstag der Presse. 20.000 Menschen will man hier pro Tag testen. Man demonstrierte Entschlossenheit, betonte die Leistungsfähigkeit des österreichischen Bundesheeres, das die Antigentests umsetzt, und beschwor die "enge Kooperation" von Blaulichtorganisationen, Polizei und Gesundheitsbehörden.

Wie im Film

Optisch erinnert die Stadthalle zurzeit an eine Filmkulisse. Im Zentrum der großen Halle D, also dort, wo sich bei Konzerten der Stehplatzbereich befindet, wurden einzelne Bereiche mit Heeresplanen abgetrennt. In den jeweiligen Boxen sitzen maskierte Helfer in weißen oder blauen Ganzkörperschutzanzügen an den Tischen. Die eintreffenden Probanden begeben sich von einer Station zur anderen, um ihre Daten abzugeben, sich auf Anordnung zu schnäuzen, den Testabstrich über sich ergehen zu lassen, zu warten und das Testergebnis zu erfahren.