Wien-Hietzing: Zielfahnder schnappen gesuchten Betrüger

Ermittler des Landeskriminalamtes Wien, Assistenzbereich Zielfahndung, wurden mit der Fahndung nach einem 41-jährigen Bulgaren beauftragt. Der Tatverdächtige wurde wegen des mehrfachen Verdachts des Betruges und des schweren Betruges gesucht.

Nach umfangreichen Erhebungen konnten die Ermittler den Mann schließlich Montagfrüh in der Jagdschloßgasse in Wien-Hietzing ausfindig machen und festnehmen. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.

