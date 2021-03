Bauarbeiter wegen Lärms in Wohnung gelockt und mit Axt bedroht

Im Zuge von Sanierungsarbeiten in der Siebenbrunnengasse in Wien-Margareten soll es am Montagnachmittag aufgrund des Lärms zu einem Streit zwischen zwei Arbeitern und einem 50-jährigen Rumänen gekommen sein. Der 50-Jährige forderte einen Arbeiter auf, mit in seine Wohnung zu kommen, da es dort ein Problem gebe.

Als einer der Arbeiter in der Wohnung des Verdächtigen war, soll dieser ihn mit einer Axt bedroht haben. Der Arbeiter flüchtete und verständigte die Polizei. Alarmierte Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Margareten, der Wiener Bereitschaftseinheit und der WEGA konnten den 50-Jährigen widerstandslos festnehmen. Die Axt wurde sichergestellt.

