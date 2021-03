Polizei will streitende Männer trennen: Beamter mit Messer verletzt

Am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr wurde die Polizei in die Rollingergasse in Wien-Meidling gerufen. Dort sollen zwei Männer auf offener Straße aneinander geraten sein. Als die Polizei ankam, dürften sich die beiden Verdächtigen schon gegenseitig verletzt haben. Die Polizisten trennten die Kontrahenten, dabei wurde auch ein Polizist verletzt.

Der Beamte soll den rechten Unterarm des 26-jährigen Verdächtigen genommen haben, unter dessen Jackenärmel war ein Küchenmesser (siehe Bild oben) versteckt. Der Polizist wurde dabei leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen.

Die beiden Männer - zwei Rumänen im Alter von 26 und 32 Jahren - wurden von der Rettung in ein Spital gebracht und wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung angezeigt. Der Grund für den Streit ist laut Polizei noch völlig unklar.

