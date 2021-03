Trotz Lockdown 5,2 Millionen Verkehrsstrafen

Drogen am Steuer sind ein Thema, auf das sich die Polizei schon seit geraumer Zeit besonders konzentriert. Trotz Lockdowns stieg die Zahl um gleich 26,5 Prozent an. Die Polizei erwischte 2020 insgesamt 5.519 Fahrzeuglenker, die unter Suchtmitteleinfluss standen. Am häufigsten in Wien mit 2.421 Anzeigen und in Oberösterreich mit 1.199 Anzeigen auf.