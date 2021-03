Dreifache Mutter wollte "mit den Kindern in den Himmel gehen“

Ginge es nach Chandra A., wäre der Urteil klar: Tod durch die Giftspritze. „Ich musste ihr erklären, dass es die in Österreich nicht gibt“, sagt ihre Anwältin Astrid Wagner. Chandra A. – sie stammt aus Nepal – ist bewusst, was sie getan hat: Am 17. Oktober des Vorjahres drückte sie in Wien ein Kopfkissen auf das Gesicht ihrer drei Kinder bis sie tot waren.