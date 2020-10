Das tragische Ende einer Zwangsheirat

Denn die Verdächtige wurde in ein Leben gezwängt, das sie nie wollte. Sie hatte völlig andere Pläne. In ihrer Heimat Kathmandu in Nepal besuchte sie die Universität. Sie studierte Physik, Chemie und Mathematik – eine Ausnahme in dem armen Land, speziell für eine Frau. Doch dann beschloss ihre Familie, dass sie heiraten müsse.

Eine Tante, die in Wien wohnte, suchte einen möglichen Ehemann – ein Landsmann sollte es sein. Arrangierte Ehen sind in Nepal üblich. Und die Tante wurde fündig. „Meine Mandantin wollte gar nicht heiraten. Sie wollte ihre Ausbildung weitermachen. Es dürfte sich um eine Zwangsheirat gehandelt haben“, sagt Rechtsanwalt Florian Höllwarth.