Wien-Donaustadt: Mutter soll ihre drei Kinder getötet haben

Am Samstagmorgen meldete sich eine 31-jährige Frau bei der Polizei und gab an, dass sie eben ihre Kinder getötet hätte und Suizid begehen wolle. Sofort fuhren Polizisten zu der Wohnung in der Nähe des Kagraner Platzes, wo sie die Frau fixierten.

In der Wohnung fanden die Beamten zwei tote Mädchen - sie waren acht Monate und drei Jahre alt. Ein drittes Mädchen wurde ins Krankenhaus gebracht, die Reanimation blieb aber erfolglos. Im Moment befragt das Landeskriminalamt die Mutter, die Hintergründe der Tat sind noch unbekannt. Die Todesursache der Mädchen soll durch eine Obduktion geklärt werden.

Wer Suizid-Gedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen über die Gedanken dabei, sie zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist, kann sich an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle erste Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken. Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person von Depressionen betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seelsorge in Österreich kostenlos unter der Rufnummer 142.



Das österreichische Suizidpräventionsportal www.suizid-praevention.gv.at bietet Informationen zu Hilfsangeboten für drei Zielgruppen: Personen mit Suizidgedanken, Personen, die sich diesbezüglich Sorgen um andere machen, und Personen, die nahestehende Menschen durch Suizid verloren haben. Das Portal ist Teil des österreichischen Suizidpräventionsprogramms SUPRA des Gesundheitsministeriums.